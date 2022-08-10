Bu düzenleme otomobil fırsatçılarının hiç hoşuna gitmeyecek

Bakan Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" dedi.

İkinci el otoda fiyatları yönlendirenlere karşı soruşturmaların açıldığını hatırlatan Bakan Muş, "Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır" diye konuştu.

Bakan Muş, "Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.