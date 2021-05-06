Bu ne yaman çelişki! Markette el yakıyor, çiftçi çöpe döküyor

Kontrol altına alınmayan korona verileri sonrasında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek bir tam kapanma sürecine girilmişti. Bu dönem içerisinde de birçok iş yerinin faaliyetine son verilmiş, muaf olanlar dışında vatandaşların evden çıkmalarına kısıtlama getirilmişti.

Bu durumun çiftçilerin sebze meyve hasadına başladığı döneme denk gelmesi ise ortaya yürek sızlatan görüntüler çıkardı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında yasaklanan semt pazarları nedeniyle sebze halleri, çiftçilerden ürün alımını durdurdu. Böylece geçimini çiftçilikle sağlayan birçok kişi de mağdur oldu. Çifçilerin satamadığı ürünler ise yurdun farklı noktalarında çöp dağları oluşturdu. Ortaya çıkan manzara her göreni isyan ettirdi.

Sebzelerden oluşan çöp dağlarının bir kısmını videoya alan vatandaş ise "83 milyon insanımız bizden taze sebze beklerken, bu ürünler pazarların kapatılmasıyla çöpe atıldı. Bu ürünler de patates, soğan gibi vatandaşa dağıtılabilse daha iyi olmaz mıydı? Bu sebze ve meyvelere ulaşamayan insanlar var" yorumunu yaptı.

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