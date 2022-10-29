"Bugün, Türk otomotiv sanayisinin ve Türk otomotiv tedarik sanayisinin vites yükselttiği bir gün olacaktır"

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Avdagiç, açılışla birlikte 50 yıllık bir rüyanın gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye gibi otomotiv sanayisinde güçlü bir ülkenin artık kendi markasıyla pazarda yer alacağına dikkati çeken Avdagiç, "Bugüne kadar farklı dünya markalarının taşıtlarını üretiyorduk ancak şimdi kendi markamızla kendi taşıtımızı üretir hale geldiğimizin günüdür bugün." ifadesini kullandı.

Togg'un üretilmesine ilişkin net bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz eden Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bugün, Türk otomotiv sanayisinin ve bununla beraber Türk otomotiv tedarik sanayisinin vites yükselttiği bir gün olacaktır. Bu anlamda gerçekten gururluyuz. Bunun bundan sonraki çok önemli hamlelerin de ilk adımı olacağını ifade etmek istiyorum. Çünkü, artık buzdan tavanları kırdık, bundan sonra çok daha fazla Türk markasının bu süreci takip edeceğini ve dünya pazarını daha etkili ele alacağını inanıyoruz."

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Aracı makam aracı olarak kullanacak mısınız?" sorusuna karşılık, "Biz Togg'u sadece makam aracı olarak değil, hizmet aracı olarak da kullanacağız. Makam aracıyla bunu sınırlandırmamak lazım. Togg, herkesin kullanımına uygun bir araç. Sadece makam aracı olarak değil, görev yaptığımız kurumlarda tüm kademelerde kullanma üzerine bir planımız var." diye konuştu.

Avdagiç, Togg'da emeği geçen başta Togg'un Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile elini taşın altına koyan Türkiye'nin güzide 4 önemli şirketinin yöneticilerine ve hissedarlarına teşekkür etti.