Bütçe nisanda ne kadar açık verdi?

Geçtiğimiz ay bütçe 16,9 milyar TL açık verdi.

2021 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 110,7 milyar TL, bütçe gelirleri 93,8 milyar TL ve bütçe açığı 16,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 1,7 milyar TL oldu.

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