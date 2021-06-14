Cari açık açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 548 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 942 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolar oldu. Geçen yılın nisan ayına göre 212 milyon dolar artan ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net giriş kalemi, bu dönemde 248 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 2,43 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 329 milyon dolardan 3 milyar 415 milyon dolara revize edildi.

Nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 123 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları nisanda net 2 milyar 503 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 386 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 61 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar 336 milyon dolar ve genel hükümet 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Nisan 2021 Nisan 2021 Ocak-Nisan A- CARİ İŞLEMLER HESABI -14.154 -1.712 -9.576 1. İhracat 51.836 18.649 68.156 2. İthalat 65.297 20.162 76.647 Mal Dengesi -13.461 -1.513 -8.491 3. Hizmet Gelirleri 11.714 3.003 11.429 4. Hizmet Giderleri 8.595 2.192 8.809 Mal ve Hizmet Dengesi -10.342 -702 -5.871 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.071 548 2.600 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.594 1.806 6.752 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -13.865 -1.960 -10.023 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -289 248 447 B. SERMAYE HESABI -16 -1 -22 C. FİNANS HESABI 9.159 -332 440 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 573 541 1.319 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.678 597 2.732 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.091 456 -150 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -6.615 -1.078 -2.265 11.1. Hisse Senetleri -2.930 -123 -1.935 11.2. Borç Senetleri -3.685 -955 -330 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -4.892 -752 8.947 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 13 0 3 12.3. Bankalar 411 -2.419 5.833 12.4. Diğer Sektörler -5.316 1.667 3.111 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -7.450 1.058 9.209 13.1. Merkez Bankası 993 1 1.380 13.2. Genel Hükümet -97 -79 -363 13.3. Bankalar -1.060 -399 4.181 13.4. Diğer Sektörler -7.286 1.535 4.011 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -23.329 -1.381 -10.038 D. NET HATA VE NOKSAN -1.799 198 7.181 GENEL DENGE 25.128 1.183 2.857 E. REZERV VARLIKLAR -25.128 -1.183 -2.857 14. Resmi Rezervler -25.128 -1.183 -2.857 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

AA