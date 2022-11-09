Çin'de üretici fiyatları Aralık 2020'den beri ilk defa geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UIB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ekim verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,3 geriledi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yıllık yüzde 1,3 azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'nin yıllık artışı ise, yüzde 2,8'den yüzde 2,1'e indi.

Çin'de imalat sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, ekimde daralmaya işaret etmişti. UIB'nin yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya göre 0,9 puan azalarak 49,2'ye düşmüştü.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in imalat sanayi PMI da ekimde 49,2'de kalırken önceki iki aydaki daralma eğiliminin sürdüğüne işaret etmişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.