Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk 3 ayda arttı
Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttığı kaydedildi.
Ekonomi Finans 24.04.2022, 14:38
Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, limanlarda taşınan kargo yükü miktarı, Ocak-Mart 2022'de yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 3,63 milyar tona ulaştı.
Taşınan konteyner miktarı ise yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. İlk 3 ayda toplam 67,38 milyon TEU konteyner taşındı.
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