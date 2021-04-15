Çin'den doları tahtından indirecek adım

Dijital para birimleri arasında Çin’in geliştirmekte olduğu merkez bankası kontrolündeki dijital yuan özel bir önem taşıyor.

Templeton Global Macro’nun Baş Yatırım Sorumlusu Michael Hasenstab, Financial Times’taki yazısında dijital yuanın çıkışıyla birlikte yuanın rezerv para birimi haline gelebileceğini belirtiyor.

İşte Hasenstab’ın yazısında dikkat çeken o bölüm:

Piyasalar kripto para birimlerindeki ateşinin etkisi altına girdi. Kripto para teknolojisinin ortaya çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Bitcoin fiyatı yeni rekorlara ulaştı.

Ancak tüm bunlar gelişmekte olan büyük bir trend için bir gösterge olabilir: Yuanın hızla dijitalleşmesi.

Bu değişim, diğer makroekonomik ve siyasi faktörlerle birleştiğinde, dünyanın önde gelen rezerv para birimi olarak doların hakimiyetinin düşüşünü hızlandıran kilit rolü oynayabilir. Ayrıca, yuanın ABD para birimine ana rakip olarak kabul edilmesini de hızlandırabilir.

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları son yıllarda dijital para birimi teknolojisi kavramıyla boğuşuyor. Ancak çok az ülke, bir merkez bankası dijital para birimi (CDBC) geliştirme yaklaşımında Çin kadar agresif olabildi.

DİJİTAL PARADA ÖNE GEÇTİ

Çin açısından sınırları içinde ve ötesinde bir CBDC'nin benimsenmesi, finansal sisteminin dolara olan güvenini azaltmasına ve yabancı finans kurumlarının ve düzenleyici kurumların rolünü ve gözetimini sınırlamasına izin verecektir. Birçok ülke CBDC'lerin gelecekteki potansiyel uygulamasını tartışmaya başlarken, Çin geliştirme konusunda ise öne geçmiş durumda.

Nisan 2020'de Pekin yönetimi, dört şehirde dijital para birimi için pilot uygulamaları gerçekleştirdi ve ticari bankaların hesap bakiyesi kontrolleri ve ödemeler arasında nakit ve dijital para dönüşümünü sağlayan dahili testler yapmasına izin verdi. Pilot uygulama Ağustos ayında 28 büyük şehre yayıldı. Çin, dijital para birimini bu yıl Pekin ve Şanghay da dahil olmak üzere daha fazla sayıda büyük şehirlerde test etmeyi planlıyor.

Bu öncü yaklaşım, yuanın dünya sahnesinde yükselmesinde hızlandırıcı bir etki oluşturacaktır.

YUAN'A 15 TRİLYON DOLARLIK DESTEK

Yabancıların sahip olması için yuan cinsinden varlıkların olmaması, rezerv para birimi olarak yükselişini engelledi. Ancak şimdilerde yuan, Çinli yetkililerin 15 trilyon dolarlık iç tahvil piyasalarını yabancı katılımcılara açmasıyla desteklenecek. Bu tahvillere olan yüksek talep, getirileri aşağı çekerek borçlanma maliyetlerini düşürecektir.

Daha da önemlisi, Çin, uluslararası finansal işlemleri ve kendi dijital varlıklarını çözüme kavuşturmak ve dünyanın dijital para birimlerinin kullanım talebini karşılamak için ilk hamle avantajını yakalarsa, CBDC'sinin cazibesi keskin bir şekilde artabilir.

Çin, yuan ticaretini faturalandırma konusunda da büyük adımlar attı. Yuan tutmanın güvenlik ve jeopolitik mantığı, Çin'in gelişmekte olan ülkelerde uyguladığı proje finansmanlarıyla daha da güçlendi.

KORONAVİRÜS KATALİZÖR OLABİLİR

Yuanın küresel rezerv para birimi olarak daha fazla kabul edilmesi için Kovid-19 da bir katalizör olabilir. Pandeminin ekonomik etkileri halihazırda büyük mali açıklarla balon piyasası oluşturmuş durumda ve ABD'de daha da uzlaşmacı para politikası devam ettiriliyor.

Kısa vadeli faiz oranlarının sıfıra demirlediği süreçte aşıların yayılmasıyla birlikte yaklaşan devasa mali büyüme tarihsel olarak benzersiz bu kombinasyon oluşturuyor. Halihazırda büyük bir cari açığı olan ABD bu açığı genişleterek doların değeri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır.

Yuanın dijitalleşmesi bu ekonomik ve jeopolitik faktörlere katkıda bulunacak; uluslararası ekonomi üzerinde dayanıklı, dönüştürücü bir etki oluşturacaktır.

Kaynak: Haber7