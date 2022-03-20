Çin'in otomobil ihracatında yüzde 75 artış
Çin'de otomobil ihracatı, 2 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 arttı.
Ekonomi Finans 20.03.2022, 17:12 20.03.2022, 22:46
Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, yılın 2 ayında 412 bin araç ihraç edildi. Binek araç ihracatı, yıllık bazda yüzde 84 artışla 331 bine ulaştı.
"Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların ihracatındaki artış, toplam ihracat artışının yüzde 52'sini oluşturdu.
Çin'in otomobil ihracatı, 2021'de önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 2,02 milyona çıkmıştı. Elektrikli araç ihracatı ise yaklaşık 3 kat artışla 310 bine ulaşmıştı.
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