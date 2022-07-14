Ciro endeksi verileri açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 132,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta yıllık yüzde 132,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; mayısta yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 128,7, inşaat ciro endeksi yüzde 78,1, ticaret ciro endeksi yüzde 132,6, hizmet ciro endeksi yüzde 167,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 4,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta yüzde 4,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; mayısta sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3,5, hizmet ciro endeksi yüzde 7,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 azaldı.