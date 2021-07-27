Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Bakanlar ne kadar maaş alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? sorusu her zaman en çok sorulan sorulardan biri olmuştur ancak kamu çalışanlarının alacağı zamlara ilişkin yapılacak görüşmeler öncesinde bu konu daha yoğun bir şekilde gündeme geliyor ve bunun yanı sıra Bakanlar ne kadar maaş alıyor? sorusuyla da kamunun en üst düzey memurlarının ne kadar maaş aldığı çok merak ediliyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis'e sunulan "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi" kanununa göre cumhurbaşkanlığı idaresine 4 milyar 39 milyon 453 bin lira bütçe ayrılmıştı. Bu rakam, 2020 yılına göre 886 milyon lira artırılmıştı ve yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Ayrıca, söz konusu bütçede Cumhurbaşkanı'na ayrılan ödenek 1 milyon 56 bin lira olacak şekilde öngörülmüştü. Bu öngörüye göre Erdoğan'ın 2021 yılında alacağı maaş 88 bin TL olarak hesaplanmıştı. Yani Erdoğan'ın maaşı 88 bin lira.

Bu karar muhalefet tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş ve Erdoğan'ın maaşının 31 asgari ücrete denk geldiği hesaplanarak toplum kışkırtılmaya çalışılmıştı.

Bakanlar ne kadar maaş alıyor? Ek ödenekler ne kadar?

Öte yandan devletin en üst düzey memurlarından olan bakanların aldığı maaşlar da yine büyük merak konusu.

Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanların maaşı genellikle milletvekilleri ile benzer oranda artıyor ve her ikisinin de benzer yan ödenekleri bulunuyor.

Bakanlar ve milletvekilleri net maaşla birlikte hayat sigortası, yolluk, bakanlar için makam aracı hizmeti, şoför hizmeti, yakıt ödeneği, telefon ve bilgisayar gibi özel iletişim destekleri, güvenlik ve koruma hizmeti ve makamlarında yiyecek içecek hizmetleri de dahil olmak üzere birçok farklı ödenekten yararlanıyor.

Söz konusu ödenekler maaşa ek olarak veriliyor ve bundan dolayı aydan aya farklılık gösterebiliyor. Bütün bakanlara aynı haklar tanınırken, bu haklar ve şartlar her yıl daha da iyi hale getiriliyor. Bu yılki bakan maaşlarının 25.000 ila 30.000 lira arasında değiştiği ve yıllık eklentilerle ödenekler de eklendiğinde önemli ölçüde farklılaştığı tahmin ediliyor.