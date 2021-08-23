Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ekonomi alanında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz. Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz."

AA