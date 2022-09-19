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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yaklaşık 3,5 milyon başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne 3 milyon 466 bin 250 başvuru yapıldığını duyurdu.

Ekonomi Finans 19.09.2022, 09:54
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yaklaşık 3,5 milyon başvuru yapıldı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin İlk Evim İlk İş Yerim Projelerine inancının tam olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."

#İlk Evim İlk İş Yerim Projesi
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