Dayanıklı mal siparişlerinde ilk düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 246,2 milyar dolara geriledi.

Art arda 11 ay süren artışın ardından nisanda piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Söz konusu veri, martta yüzde 1,3 artışla 249,4 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin nisan ayındaki azalışında, ulaşım ekipmanlarındaki yüzde 6,7'lik azalış etkili oldu. Analistler, arz sıkıntılarının üretimi etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.