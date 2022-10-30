Deniz Elektronik Zabitleri Sendikası kuruldu

Gemi yapımı, deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk iş kolunda, Deniz Elektronik Zabitleri Sendikası (ETOSEN) kuruldu.

Sendikanın Kurucu Genel Başkan Ramazan Duman, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yük taşımacılığının yüzde 90'ına yakınının denizler üzerinde yapıldığını belirtti.

Bu özelliğiyle denizcilik sektörünün önemli bir istihdam alanı olduğunu vurgulayan Duman, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaklaşık 170 bin gemi adamı bulunuyor. Bunların yaklaşık 50 bini zabitlerden oluşuyor. Ülkemiz Çin'den sonra dünyada en çok gemi adamına sahip ülke konumunda. Bu potansiyelimize rağmen gemi adamları arasında sendikalaşma oranı çok düşük. Gemi yapımı, deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk iş kolumuzdaki 230 bine yakın çalışandan sadece yüzde 8,3'ü sendikalı. Başta sosyal güvenlik konusu olmak üzere gemi adamlarının temel sorunlarının çözümü için kısa adı ETOSEN olan sendikamızı kurduk."

Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında, gemi adamlarının nitelikli şekilde yetişmesi için eğitim faaliyetlerine de ağırlık vereceklerini vurgulayan Duman, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde gemi adamları yetiştirilmesi konusunda gerek kurum gerekse de süre bakımında eksiklikler var. Biz bu konudaki açığın kapatılması için de çalışacağız. Bunu başararak iş gücümüzün niteliğini artırmak istiyoruz. Filipinler, devlet destekli sendikalar aracılığıyla dünya denizlerinde hizmet veren gemi adamları sayesinde 10 milyar dolar civarında döviz elde ediyor. Bu kazancın arkasında örgütlü sendikal yapının yanında İngilizce konuşma yetkinlikleri geliyor. Uluslararası gemilerde çalışıp ülkemize döviz getirmek için gemi adamlarının niteliğini artmak istiyoruz. Türk denizciliğinin uluslararası sektörde hak ettiği yeri bulması için gemi adamları adına yoğun bir şekilde çalışacağız."