Denizli’de yetiştirilip 81 ülkeye ihraç ediliyor

Deniz olmasa da bilimsel ve akılcı çalışmalar sonuç verdi. Denizli, balık üretiminde dünyanın önemli ihracat merkezlerinden biri oldu.

Denizli dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor. Denizli, aralarında Norveç İsveç, Danimarka gibi balık zengini ülkelerin de bulunduğu 81 ülkeye balık ihraç ediyor.

20 milyon dolarlık ihracat

İşletme Sahibi Yasin Özpek, "Danimarka Hollanda Almanya Belçika Çek Cumhuriyeti Romanya Almanya Rusya gibi ülkelere de yıllık 20 milyon dolarlık ihracatımız söz konusu. Avrupa'da tüm marketlere aklınıza gelebilecek bütün marketlerde bizim ürünlerimiz satılmaktadır" diyor.

Çiftliklerde büyütülen balıklar temizlendikten sonra önce tesislere getirilip farklı işlemlerden geçiriliyor. Ardından meşe dumanında tütsülenip paketlenerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Denizli alabalığı, dünya sofralarının da vazgeçilmezi. Denizli'de, Türkiye'nin toplam alabalık ihracatının yüzde 34'ü sağlanıyor.