Deutsche Bank: Türkiye TL'deki değer kaybına karşı daha hassas hale geldi

Hükümetin döviz cinsi borçlarının yüzde 66’ya ulaştığını ve aralık ayında kurda yaşanan düşüşten dolayı bunun daha da artmasının beklendiğini raporlayan banka, kur korumalı mevduat uygulamasının da Türk lirasında değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını kaydetti.

“Bundan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizinde büyük bir artış olacağına dair görüşümüzü koruyoruz” denilen raporda, enflasyonun da Mayıs ayına kadar yükselmeye devam edeceğinin düşünüldüğü bildirildi.

Manşet enflasyonun ocak ayında yüzde 46 seviyesine çıkmasını bekleyen banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 53’e yükseleceğini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) herhangi bir politika değişikliği gelmediği takdirde enflasyonun 2022’nin Kasım ayına kadar yüzde 50’nin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti.

Deutsche Bank, TCMB'nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceği açıklamasında bulunmuştu.