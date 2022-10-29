"Devrim" Gemlik'te

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi.

Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.