Doğalgaza yeni zam: Elektrik fiyatlarını da etkileyecek

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere konut tarifesinde değişiklik yapmazken sanayi tarifesinde ve doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifede yüzde 15 artış yaptı.

Buna göre BOTAŞ’ın konut abonelerine uyguladığı doğal gaz satış fiyatı vergiler hariç 1,488094 TL/ Sm³ olarak kaldı. Sanayi abonelerine uyguladığı satış tarifesi de vergiler hariç Kademe 1’de 1,488094 TL/ Sm³’ oldu.

BOTAŞ, Kademe 2 için müşterilerine uyguladığı doğal gaz satış fiyatını yüzde 15 artışla 2,050857 TL/Sm³’e yükseltti.

OSB’lere doğal gaz satış fiyatı ise yüzde 15 artışla 2,040604 TL/ Sm³ olarak uygulanacak.

BOTAŞ, elektrik üretim santrallerine uyguladığı tarifede yüzde 15’lik artışa gitti. Artışla birlikte santrallere uygulanan tarife 2,369000 TL/Sm³’e yükseldi.