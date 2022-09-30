Dolar güne nasıl başladı?

Dün 18,42-18,55 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 altında 18,4989'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,5470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 18,2230'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,7190'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 111,9'dan kapanmasının ardından bugün yatay seyrederken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 0,9820'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,70'e kadar gerilemesinin, dolar endeksinin 3'üncü işlem gününde de aşağı yönlü hareket etmesini desteklediğini aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini anımsatarak, teknik açıdan dolar endeksi için 111'in destek, 112,5'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.