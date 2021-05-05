Dolar kaç lira? İşte güncel rakamlar...

Dolar kuru, küresel gelişmeler kaynaklı 8.25 - 8.35 arasındaki hafif dalgalı seyrinin sürdürürken gözler yarın yapılacak PPK toplantısından çıkacak faiz kararı ve metindeki ifadelere çevrildi.

Asya'da ise Japonya ve Çin piyasalarındaki tatil sürerken ABD tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareket, dolar endeksindeki düşüş dün kuru bir miktar zayıflatsa da Yellen'ın faiz çıkışı piyasaları tersine çevirdi.

Borsalarda satış gelirken, altın başta olmak üzere değerli metaller düştü, dolar yükseldi. Yellen daha sonra enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade etti.

Yurt içinde ise gözler TCMB'ye çevrildi. Yarın açıklanacak faiz kararı ve karar metnindeki ifadeler öncesinde bugün Merkez Bankası "Beklenti Anketi" sonuçlarını açıklanacak. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12 gelirken, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,26 olarak açıklanmıştı.

5 Mayıs sabahı dolar kuru 8.32 TL'den el değiştiriyor

Kaynak: Haber7