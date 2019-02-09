Seydişehir Müsiad Şubesi tarafından "Dolar Nereye Gider? Bitcoin Ve Kripto Paralar" konulu konferansın açılış konuşmasını yapan Müsiad Seydişehir Başkanı Mustafa Akman, "Son yıllarda finans dünyası başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandıran kripto para birimleri, Blockchain (Blokzinciri) Teknolojisi, Bitcoin ve Kripto Paralar karşı olan ilgi artmaktadır. Ülkemizde de nihayet bu konuyla ilgili adımlar atılmaktadır. Biz de Müsiad Seydişehir ailesi olarak üyelerimizi ve iş adamlarımızı bilgilendirmek üzere Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ekonomist Nurullah Mahmut Dündarı sizlerle buluşturduk." dedi.

Daha sonra söz alan Ekonomist Nurullah Mahmut Dündar konferansta şunları söyledi:

"Blockchain teknolojisi bireysel kullanıcılara dijital kimlik üzerinde bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kontrol imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla küresel açık bir hesap defteri olan blockchain sadece kripto paraların üretiminde değil birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kullanılmaktadır. Dijital kimliğe sağladığı imkan onu güven ekonomisinin anahtarı kılmaktadır. Bu açıdan blockchain sadece finans sektörü ile sınırlı kalmamakta, dijital teknolojinin sunduğu imkan işletmeler tarafından da fırsata dönüştürülmektedir.

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto'dur fakat muhtemelen gerçek ismi değildir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır.

Şu an döngüde olan 17 milyon Bitcoin bulunmaktadır ve maksimum üretilebilecek olan Bitcoin sayısı 21 milyondur. 22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoinlerin toplam değeri 1,2 milyar dolar seviyesindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 7 Ocak 2018 tarihinde ise toplam Bitcoinlerin değeri 542 milyar doları görmüştür.

Özetle dijitalleşmenin çıktısı blockchain teknolojisinin getirdiği fırsatlar finans, sağlık, bilim, sanayi gibi farklı sektör ve alanlarda hayatımızı kolaylaştırmakta ve iş yapış şekillerimizi değiştirmektedir."

Seydişehir Müsiad üyelerinin katıldığı konferansın sonunda MÜSİAD Seydişehir Başkanı Mustafa Akman, konuk Nurullah Mahmut Dündar'a günün anısına bir hediye verdi.

Kaynak: AA