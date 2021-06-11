Dolar ve euro bugün ne kadar

Yurt dışında dün öğleden sonra gelen ECB faiz kararları ve ABD enflasyonu verilerinden sonra piyasalar hareketlendi. Bugün ise yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar gibi önemli verilerin yanı sıra, TCMB Beklenti Anketi sonuçları da yakından takip edilecek. Yurt dışında fiyatlanacak önemli bir gündem bulunmuyor.

ABD enflasyon verisiyle tahvil faizlerindeki düşüşün desteklediği Türk Lirası'nin güçlenmesini sağladı. Dün yüzde 2 civarı gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,42 civarında yatay seyirde. Euro/TL de dünkü gün sonu seviyelerini koruyor ve 10,27-10,28 bandında.

Yüksek enflasyon ABD Dolarını baskılıyor

Dolar, bir haftadır devam eden huzursuz bekleyişin ardından açıklanan ABD enflasyon verisinin yatırımcılarda yeni endişelere neden olmamasıyla birlikte baskı altında kaldı. Başlıca para birimleri dar aralıkta işlem gördü.

ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatları verisi enflasyonun Mayıs'ta yüzde 5 ile sert bir artış gösterdi. Enflasyondaki yükselişte uçak bileti ve ikinci el araç gibi son dönemde fiyat artışı görülen ürünlerin etkili olması ise ise yükselişin çok da uzun sürmeyeceği ve enflasyonun yakın dönemde faizlerin yükselmesine yol açmayacağı beklentisini güçlendirdi.



Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek tahvil alım hızını değiştirmeyeceğine dair taahhüdü,

euronun dolar karşısında 1.2175 seviyesinda kalmasına destek oldu. Dolar endeksi ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından hafif geriledi ve bugün 90.041 ile haftalık bazda yatay seyretti.

Dolar yen karşısında 109.37'de bulunuyor ve haftayı sınırlı kayıpla bitirmeye hazırlanıyor.Dolar Avustralya doları karşısında 0.7748 seviyesinde, sterlin karşısında ise 1.4171 seviyesinde işlem görüyor.