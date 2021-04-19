Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
19 Nisan Pazartesi dolarda son durum: Dolar yeni haftanın ilk saatlerinde ne kadar oldu? İşte dolar kurunda son durum.
Ekonomi Finans 19.04.2021, 08:40 19.04.2021, 08:47
TCMB'nin faizi değiştirmediği PPK toplantısı sonrası dolar kuru iki yönlü dalgalansa da haftaya başladığı 8.20'li seviyelerin altında, 8.06'dan olmuştu.
TCMB, gerekirse "ek parasal sıkılaşma yapılacağı" ve "sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" ifadesini metinden çıkarmıştı. Güvercin metin sonrası 8.02'den 8.15'e çıkan kurdaki düşüşte küresel piyasalar etkili oldu.
ABD ve Çin'den gelen beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.55 altına inmesi ve küresel risk iştahının artarak dolar endeksinin 91.5 seviyesine inmesi etkili oldu.
Dolar/TL 19 Nisan haftasına ise yukarı yönlü başlıyor ve kur 8.09 TL'den el değiştiriyor.
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