Dolar zirvede bıraktı

Dolar/TL kuru dün öğle saatlerine doğru 8,97'yi aşarak tarihi seviyesine yükselmişti. Türkiye'de piyasaların kapanmasına yakın biraz sakinleyen kur, daha sonra yükselmeye başladı ve gece saat 23:45 itibarıyla 8,99'a çıktı. Dolar/TL, haftayı bu seviyeden kapattı. Söz konusu rakam, dolar/TL'de yeni zirve.

Euro/TL de dolara paralel hareket etti ve gün içinde 10,36 seviyesinin üzerine kadar yükseldikten sonra önce sakinledi, ardından 10,3896'ya kadar yükselerek hafta tatiline girdi.