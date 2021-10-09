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Dolar zirvede bıraktı

Önceki gün kapanış saatleri gelmeden 8,97 seviyesinin üzerine çıkarak o ana kadarki en yüksek seviyesine ulaşan dolar/TL, haftayı bu seviyenin de üzerinde, yeni zirvede kapattı.

Ekonomi Finans 09.10.2021, 10:53 09.10.2021, 11:14
Dolar zirvede bıraktı

Dolar/TL kuru dün öğle saatlerine doğru 8,97'yi aşarak tarihi seviyesine yükselmişti. Türkiye'de piyasaların kapanmasına yakın biraz sakinleyen kur, daha sonra yükselmeye başladı ve gece saat 23:45 itibarıyla 8,99'a çıktı. Dolar/TL, haftayı bu seviyeden kapattı. Söz konusu rakam, dolar/TL'de yeni zirve.

Euro/TL de dolara paralel hareket etti ve gün içinde 10,36 seviyesinin üzerine kadar yükseldikten sonra önce sakinledi, ardından 10,3896'ya kadar yükselerek hafta tatiline girdi.

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#dolar #Euro
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