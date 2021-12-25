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Doların geri gelmesi sonrası ŞOK fiyatlarını yeniden belirledi

ŞOK Marketler, döviz kurlarındaki düşüşün ardından satış fiyatlarını düşürdü.

Ekonomi Finans 25.12.2021, 08:57
Doların geri gelmesi sonrası ŞOK fiyatlarını yeniden belirledi

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Şok Ucuz...." denildi.

5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.

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#şok #indirim
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