"Döviz kurlarını artık gündemimizden çıkarıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara’da "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Nebati, "Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nebati, konuşmasında şunları söyledi:

"Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."



