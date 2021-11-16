Döviz ve altında çok sert yükseliş
Dolar/TL 10,21'i geride bırakırken altının gram fiyatı 611 liranın üzerine çıktı.
Ekonomi Finans 16.11.2021, 10:40
Döviz kurlarında ve altında olağanüstü hareketlilik yaşanıyor.
Yaklaşık 15 dakika önce dolar/TL 10,2150 seviyesine yükseldi.
Aynı dakikalarda euro/TL 11,6179 seviyesine çıkarak rekor tazeledi.
Bu yükselişlerin de desteklediği gram altının satış fiyatı 611,293 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
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