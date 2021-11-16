Döviz ve altında çok sert yükseliş

Döviz kurlarında ve altında olağanüstü hareketlilik yaşanıyor.

Yaklaşık 15 dakika önce dolar/TL 10,2150 seviyesine yükseldi.

Aynı dakikalarda euro/TL 11,6179 seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

Bu yükselişlerin de desteklediği gram altının satış fiyatı 611,293 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.