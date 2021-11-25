Dün gece rekor zamlanan benzine, mazota ve LPG'ye bu gece yine zam gelecek

Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam bekleniyor.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.

Zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 10,13 TL, motorin fiyatı 10,21 TL ve LPG otogaz fiyatı ise 8,50 TL olacak.

Önceki gece benzinde litre başına 1,02 TL, motorinde 1,06 TL ve LPG otogazda 65 kuruş zam yapılmıştı.

Son zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 9,67 TL, motorin fiyatı 9,78 TL ve otogaz fiyatı ise 8,23 TL olmuştu.