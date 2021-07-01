Dünya Bankası'ndan Güney Afrika'ya aşı üretimi için finansman

Dünya Bankası, Güney Afrika'da 2022 yılı sonuna kadar 500 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi için 712 milyon dolarlık finansman sağlayacak.

Bloomberg'in haberine göre, Dünya Bankası küresel ölçekli Kovid-19 aşısı talebini karşılamak amacıyla Güney Afrika'da Johnson & Johnson aşısının üretimi için 712 milyon dolarlık finansman paketi açıkladı.

Bu destek kapsamında, Güney Afrikalı ilaç firması Aspen tarafından 30 milyon dozu Güney Afrika'da kullanılmak üzere yıl sonuna kadar 250 milyon doz Johnson & Johnson aşısının üretilmesi hedefleniyor.

Ülkede 2022 yılı sonuna kadar toplam 500 milyon Johnson & Johnson aşısı üretilmesi planlanıyor. Johnson & Johnson aşılarının fikri mülkiyet hakkı ise Aspen ile paylaşılmayacak.

Güney Afrika'da Kovid-19 vakaları hızla artıyor

Kovid-19'un Delta varyantına rastlanan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son haftalarda vakalarda yaşanan hızlı artış endişe yaratıyor.

Hükümet, artan vaka sayıları nedeniyle 27 Haziran'da Kovid-19 tedbirlerini 4. seviyeye yükseltmişti.

Yeni tedbirler kapsamında ülkede alkol satışı ve her türlü sosyal, dini ve siyasi toplantı yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 506 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 1 milyon 973 bin 972'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 383 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 60 bin 647'ye ulaştı.