Dünya Bankasından Nijerya'ya aşı kredisi

Dünya Bankasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaygınlaştırması için Nijerya'ya 400 milyon dolarlık bir kredi paketini daha onayladığı bildirildi.

Dünya Bankası Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Kovid-19 aşılarını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi paketini onayladıklarını belirtti.

Hükümetin salgının üçüncü dalgasıyla mücadele etmeye devam ederken vatandaşları aşılamaya devam etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Chaudhuri, bu kredinin ülke içinde güvenli ve etkili Kovid-19 aşısı edinimi ve dağıtımı için yardımcı olacağını ifade etti.

Nijerya'da salgının başından bu yana 205 bin 940 kişi virüse yakalandı, bunlardan 193 bin 812'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 724 kişi yaşamını yitirdi.