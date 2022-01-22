Dünya Ekonomik Forumu mayıs ayında düzenlenecek

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) (Davos Zirvesi) bu yıl düzenleyeceği yıllık toplantının 22-26 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen ve tarihi değiştirilen Dünya Ekonomik Forumu, Davos'a dönüyor. WEF aralık ayında zirvenin salgının hızlı şekilde yayılmasını gerekçe göstererek ertelendiğini duyurmuştu.

Kurumdan cuma günü yapılan açıklamada, zirvenin Davos'ta mayıs ayında düzenleneceği ifade edildi.

WEF'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, "Son iki yılda gerçekleşen tüm çevrim içi toplantılardan sonra siyaset, iş dünyası ve sivil toplum liderleri nihayet tekrar yüz yüze bir araya gelecek" dedi.

Bu yılki zirvenin gündem konuları ise 'pandemi sonrası toparlanma, iklim değişikliğiyle mücadele, iş için daha iyi bir gelecek inşası ve dördüncü sanayi devriminin teknolojilerinden yararlanma' olarak sıralandı.

WEF, açıklamasında halk sağlığı durumu konusunda İsviçre hükümeti ile yakın iş birliği içinde olacaklarını ve toplantının, sağlık ve güvenlik garantilerinin mevcut olduğu sürece gerçekleşeceği vurgulandı.

Kaynak: Euronews