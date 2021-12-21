Durmuş Yılmaz'dan doların düşüşüne ilişkin ilginç yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" dedi. Bu açıklama sonrasında Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.

"BU BİR ALIM FIRSATI"

Konuyla ilgili Halk TV canlı yayınında değerlendirmede bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, tepki çeken ifadeler kullandı.

Bunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" açıklamasında bulundu.