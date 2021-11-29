Ekonomiye duyulan güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik güven endeksini açıkladı.

Endeks, Kasım ayında 99,3 olarak kaydedildi. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 değerini almıştı.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı.

TÜKETİCİ GÜVENİ TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Bloomberg HT