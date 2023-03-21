Eksun ne zaman borsada işlem görecek?

Eksun gıda ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak soruları bu aralar yatırımcı tarafından merakla soruluyor. Eksun Gıda halka arz kaç lot verir, ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz talebi onaylandı. Eksun gıda halka arz edilecek. Peki, Eksun Gıda halka arz kaç lot verir, Eksun Gıda halka arz fiyatı ne kadar, hisse kodu ne, hisse hangi bankalardan alınabilecek, ne zaman halka arz olacak ve borsada ne zaman işlem görecek? Sorularının ceevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunu onaylandı. Erksun Gıda halka arz edilecek. Borsada yatırımlarını değerlendirenler Eksun Gıda hisselerine yatırım için detayları sorguluyor. Eksun Gıda, halka arz için talep toplama süresi 3 gün olacak. Peki, Eksun Gıda halka arz kaç lot verir, Eksun Gıda halka hisseleri hangi bankalarda var, ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak ve ne zaman halka arz olacak, eşit mi oransal mı? Eksun halka arz ne kadar verir? İşte detaylar.

Eksun Gıda halka arz kaç lot verir?

Eksun Gıda, herkes tarafından bilinen başta Sinangil un olmak üzere Sinangil markalı ürünleri bünyesinde barındıran ve glütensiz ürünler de dahil 200'ü aşkın un çeşidi üretiyor. Eksun Gıda halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot verir.

15-16-17 Mart 202309:00-17:00 tarihlerinde, 3 gün boyunca talep toplanabilecek. Talep toplama fiyatı 48,90 lira. Şirket, arzdan ortaya çıkacak olan gelirin bir kısmı ile yenilenebilir enerji santrali ve makine yatırımı yapacak. Arz payının dağılımı ise şu şekilde; yüzde 57'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise şirket çalışanları. Peki, Eksun Gıda halka arz kaç lot verir? Eksun Gıda halka arz hisse kodu ve fiyatı ne? Eksun Gıda halka arz hangi bankalarda işlem yapılabilecek? Eksun Gıda halka arz enerji eşit mi oransal mı? Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Eksun Gıda halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak. Şirket, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

EKSUN NE ZAMAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Eksun Gıda halka arz tarihleri 15-16-17 Mart olarak açıklandı. 3 gün boyunca talep toplanacak.

EKSUN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Eksun Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisse alımı yapılabilecek. EKSUN Gıda halka arz bankaları:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

EKSUN HİSSE FİYATI NE?

Eksun Gıda hisse fiyatı: 48,90 TL.

EKSUN HALKA HİSSE KODU NE?

Eksun Gıda hisse kodu: #EKSUN

Lot Vermek Ne Demek?

Lot; pay etmek, bölüştürmek ve eşit dağıtmak demektir. Kelime İngilizceden Türkçeye geçmiştir. Lot, hisse senetleri ve borsada işlem birimini tanımlar.

Borsada Lot Nasıl Hesaplanır?

Borsada ve hisse senedi piyasasında kullanılan lot kavramı işlem birimi demektir. Borsada 1 adet hisse senedi 1 lot demektir. Borsada işlem emirleri 1 ve katları şeklinde artar. 1 lot 1 TL nominal değerli hisse senedi anlamına gelir.