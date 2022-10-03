Elon Musk için ihtimaller neler?

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan Musk, geçmişte de otoritelerin verdiği kararlara uymadığı için kötü bir üne sahip. Bu nedenle Delaware eyaletinde görülen mahkeme sonucu ile ilgili de Musk'ın bu karara karşı gelebileceği düşünülüyor.

Musk ise karşılıklı açılan davaları kazanmayı ümit ediyor. Fakat kaybetmesi halinde mahkeme Musk'ın anlaşmayı yerine getirmesine hükmedebilecek ya da Twitter'a yüklü bir tazminat ödemeye mahkum edebilecek. Ama bu nasıl uygulanacak?

Temmuz ayında CNBC kanalına bir demeç veren Emekli Delaware Yüksek Yargıcı Carolyn Berger "Burada sorun mahkemenin kararına uyulup uyulmayacağı. O yüzden Delaware'de ya da başka bir yerde mahkemeler genelde uyulmayacağını bildikleri bir kararı vermekten imtina ederler," ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemenin yaptırım uygulayarak Musk'ı şirketi satın almaya zorlayabileceğini belirten Bergen, AP'ye yaptığı açıklamada "Ama ortadaki sorun para ile çözülebilecekse neden bu yola başvursunlar ki," sözlerini kullandı.

Bergen davayı Twitter'ın kazanacağını tahmin ettiğini ama Twitter hissedarlarına ödenecek ve Musk'a finansal açıdan zarar verecek bir tazminatla çözülmesini beklediğini vurguladı.

Musk da ağustos ayında davayı kaybetmesi halinde ihtiyaç duyabileceğini belirterek 7 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Musk'ın mahkeme kararına uymamasını ihtimal dışı görenler de mevcut.

Tulane Üniversitesi'nde hukuk doçenti olan Ann Lipton Twitter'ı satın almak zorunda kalırsa birden büyük bir satış yapmak zorunda kalmamak için böyle bir adım attığını düşünüyor.

Böyle bir satın alma durumunda Musk'ın kendi cebinden 33,5 milyar dolara kadar ödemesi gerekebilecek. Geri kalanı için ise Morgan Stanley gibi bankalar kredi açma sözü vermişti.

Temple Üniversitesi Hukuk Profesörü Tom Lin'e göre Delaware mahkemesinin kararlarını uygulatmak için egemen yetkileri bulunuyor. Bu nedenle hükme uymaması halinde satın almayı gerçekleştirmek için Musk'ın varlıklarının bir kısmına el koyabilir.

Mahkeme daha önce benzer adımlar atmıştı. Örneğin 2013 yılında Çin menşeli ZTS Digital Networks adlı şirketin varlıklarına el koyma yetkisiyle kayyım atamıştı.

Fakat bu önlemin işe yaramaması nedeniyle 5 yıl sonra şirketin iki üst yöneticisi hakkında ABD topraklarına geldiklerinde tutuklanması kararı çıkarmıştı.

Berger Musk'ı hapisle tehdit etmenin gerçekçi olmadığını belirtirken Lin, Musk gibi Delaware eyaletine kayıtlı şirketleri olan birinin hukuk danışmanlarının mutlaka mahkeme kararına uyması yönünde tavsiye vereceğini vurguladı.

Hakkında verilen kararlara uymamıştı

Tüm bu endişeler Musk'ın geçmişteki tavırlarından kaynaklanıyor. Uzun süredir sorunlar yaşayan Amerikan sermaye piyasası kuruluşu SEC ile vardığı uzlaşmaya göre Musk sosyal medya yorumlarının paylaşmadan önce bir Tesla avukatına onaylatması gerekiyordu fakat buna uymadı.

Covid-19 salgının başlarında Tesla fabrikasının faaliyetlerine ara verip vermemesi konusunda Kaliforniya eyalet yetkilileri ile kamuya açık bir şekilde tersleşmişti.

Tesla'nın 2016 yılında yaptığı SolarCity satın alması sırasında yine Delaware'de aleyhine açılan bir dava sırasında karşı tarafın avukatı hakkında "kötü bir insan" yorumu yapmıştı.

Kaynak: Euronews