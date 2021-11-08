Elon Musk'ın anketi "evet"le sonuçlandı

Tesla'nın kurucu yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya takipçileri, Amerikalı elektrikli otomobil üreticisinin hisselerinin yüzde 10'unu satmasına 'yeşil ışık' yaktı.

Amerikalı milyarder, Twitter takipçileri için bir anket düzenlemiş ve Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sormuştu. Ankete katılanların yüzde 57,9'u soruya "evet" yanıtını verdi.

"Sosyal medya anketinin sonucu ne çıkarsa çıksın uygulayacağım" diyen Musk, bununla birlikte hisselerini ne zaman ve nasıl satmayı planladığını belirtmedi.

Wall Street'te Tesla hisseleri, oylamaya tepki olarak pazartesi günü piyasa öncesi elektronik ticarette yaklaşık yüzde 5 düştü.

Musk, tepki olarak böyle bir karar aldı

Dünyanın en zengin insanı, daha önce gelecek yıl kullanması gereken hisse opsiyonu nedeniyle büyük bir vergi ödemesi gerekeceğini açıklamıştı.

Twitter hesabında Musk, "Hatırlatayım, herhangi bir yerden maaş ya da ikramiye almıyorum. Sadece hisselerim var ve vergilerimi ödeyebilmemin tek yolu hisselerimi satmak" yorumunda bulundu.

Verginin büyük bir çoğunun normalde vergiden muaf olan gerçekleşmemiş kazançlardan kaynaklandığını vurgulayan Musk, Demokratların önerdiği "milyarder vergisi"ne atıfta bulunarak hisselerinin yüzde 10'unu satmayı düşündüğünü belirtti.

Yüzde 10 hisse satarak 21 milyar dolar kazanabilir

Bloomberg'e göre Elon Musk, Tesla'nın şu anda 208.37 milyar dolar değerinde olan 30 Haziran itibariyle tedavüldeki hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip. Hisselerinin yüzde 10'unu satarak teorik olarak yaklaşık 21 milyar dolar kazanabilir.

Musk'ın ayrıca 13 Ağustos'a kadar 6,24 dolardan 22,86 milyon hisse alma daha hakkı bulunuyor. Tesla hisseleri haftayı 1222 doların üzerinde kapattı.

Diğer şirketleri Neuralink ve özellikle SpaceX'teki hisseleriyle Elon Musk, Bloomberg'in tahmin ettiği 338 milyar dolarlık servetiyle teorik olarak dünyanın en zengin kişisi.

Kaynak: Euronews