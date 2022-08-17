Elon Musk'ın Manchester United mesajı şakaymış

Dünyanın en zengin insanlarından Tesla'nın patronu Elon Musk gözünü şimdi de spor dünyasına mı dikti?

Son olarak Twitter'ı satın almaktan vazgeçen ve sosyal medya platformu ile davalık olan Amerikalı milyarder, Çarşamba sabahı erken saatlerde İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden Manchster United'ı satın aldığını yazdı ve "Bir şey değil " tweet'ini paylaştı.

Söz konusu açıklama, siyasi tercihleri hakkında şaka yaptığı bir dizi tweet'in parçası olarak geldi. Bu açıklamanın doğru olup olmadığı sorulduğunda ise Musk, "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor takımı satın almıyorum" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Euronews