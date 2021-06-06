Emisyon skandalı pahalıya patladı
Emisyon skandalı nedeniytle Volkswagen’in eski CEO'su Martin Winterkorn'un şirkete 11 milyon euro tazminat ödeyeceği bildirildi.
Ekonomi Finans 06.06.2021, 23:19
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in dizel motorlu araçlarında 2015 yılında ortaya çıkan emisyon skandalının ardından görevinden ayrılmak zorunda kalan eski tepe yönetici (CEO) Martin Winterkorn, şirkete 11 milyon euro maddi tazminat ödeyecek.
Volkswagen Yönetim Kurulu, "Dieselgate" skandalında “ihmalkarlık” ve “şirketi zarar sokmakla” suçlanan eski tepe yöneticisinin ödeyeceği tazminat konusunda anlaşma sağlandığını ve “dostane çözüme” gidildiğini duyurdu.
Bu ay şirket hissedarlarının katılımıyla düzenlenecek yıllık genel kurul toplantısında tepe yöneticinin ödeyeceği tazminat nihai olarak oylanarak onaylanacak.
Kaynak: Euronews
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