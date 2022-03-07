Emtia piyasalarındaki "kusursuz fırtına" hızını artırıyor

Enerji fiyatlarının yükselmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı arz endişeleri emtiada birçok varlığın rekor fiyatlara yükselmesine neden oldu.

Yeni rekor seviyeye çıkan bakır fiyatları ton başına 10 bin 835 doları gördü. Bakırda Rusya önemli bir üretici olarak öne çıkıyor. Ülkenin bakır üretimi küresel üretimin yaklaşık yüzde 3,3'ünü oluşturuyor.

Alüminyum da rekor kıran emtialar arasında. Alüminyumda fiyat 4 bin dolara ulaştı. Alüminyumun yanında paladyumda da rekor görüldü.

Nikel fiyatlarında ise yüzde 16'lık artışla 33 bin doların üzeri test edildi. Böylelikle nikel fiyatlarında da 2008'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

Son yaşanan gelişmeler emtia piyasasındaki varlıklara yönelik beklentilerin de değişmesine neden oldu.

Goldman Sachs analistleri fiyatlarda Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı sıkılaşma riskine karşı ılımlı bir tepkinin halihazırda mevcut olduğunu, piyasanın Rusya arz riskini yanlış fiyatladığını ifade etti.

Kurum analizleri sonucunda önümüzdeki 12 ay içinde bakır fiyatlarının 12 bin dolarla rekora yükseleceğini öngördü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg HT