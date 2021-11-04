En çok Fiat satıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) raporundaki bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı aldı.

Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin191 satışla Renault takip etti.

Peugeot 4 bin 707 satışla dördüncü, Volkswagen de 4 bin 439 satışla beşinci sırada yer aldı.

Ekimde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 6 bin 865 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 761'le Renault ve 3 bin 686 ile Volkswagen izledi.

Peugeot 3 bin 508 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai de 3 bin 426 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 5 bin 390 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı 5 bin 49 satışla Ford ve 1.199 satışla Peugeot izledi.

Opel 1.071 satışla dördüncü, Citroen de 825 satışla beşinci oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13,2 artışla 139 bin 579'a ulaştı

Bu dönemde Fiat, 101 bin 336 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı 62 bin 428 satışla Renault ve 61 bin 306 satışla Volkswagen takip etti.

Ford 56 bin150 satışla dördüncü, Toyota ise 41 bin 297 satışla beşinci sırada yer aldı.