En fazla 'zam' limona geldi, en çok sivri biber ucuzladı

İTO tarafından Mayıs 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 130'unun perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 14,63 ile muz, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,75 ile halı ve yüzde 12,51 ile elektrik süpürgesi, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 12,26 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti olarak belirlendi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı geçen ay en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 26,89 ile taze fasulye, yüzde 18,62 ile bezelye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,52 ile ütü olarak kayıtlara geçti.

Mayıs 2021'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleri Aylık değişim (yüzde) Limon 15,18 Muz 14,63 Patates 11,23 Çilek 10,76 Maydanoz 8,94 Elma 6,36 Sivri biber -36,54 Taze fasulye -26,89 Bezelye -18,62 Salatalık -5,52 Patlıcan -3,31 Soğan -5,79 İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler Aylık değişim (yüzde) Halı 12,75 Elektrik süpürgesi 12,51 Şehirler arası otobüs bilet ücreti 12,26 Etek-kadın 10,29 Tayyör 9,4 Elbise-kadın 9,34 Benzin 9,19 Ceket-erkek 8,75 Takım elbise-erkek 8,53 Ütü -12,52

AA