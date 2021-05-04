Enerji Bakanı'ndan EBRD açıklaması
Bakan Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliğinin kesintisiz sürdüğünü belirtti.
Ekonomi Finans 04.05.2021, 16:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Dönmez, EBRD ile iş birliğinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "EBRD, 4300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı" dedi.
AA
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