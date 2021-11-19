Enflasyon çıktı faiz arttı

Ekim ayında 7 yıl sonra ilk kez faiz artırımına giden Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) gelecek hafta ikinci kez faiz artırması bekleniyor.

Yıllık enflasyonun üçüncü çeyrekte yüzde 4.9'a çıktığı ülkede Merkez Bankasının 25 veya 50 baz puan faiz artırımına gideceği belirtildi.

Yükselen enflasyonu kontrol altına almak isteyen RBNZ, 7 yıl sonra ilk kez ekim ayında faiz artırımına gitmişti. Ekonomistler geçen ay politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.50'ye yükselten RBNZ'nin yine faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerden 20'si hariç tamamı, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın 24 Kasım'da yapacağı toplantıda faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkaracağı tahmininde bulundu. Piyasalarda da 25 baz puanlık artış fiyatlanıyor.

Ülkede özellikle emlak piyasasındaki fiyat artışları enflasyonun yüzde 4.9'a çıkmasına neden oldu. İşsizlik ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.4'e geriledi.

Kaynak: Euronews