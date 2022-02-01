Enflasyon İstanbul'da yüzde 50,91'e ulaştı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan ocak ayı fiyat endeksi verileri, kentte enflasyonun son 19 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu.
Ekonomi Finans 01.02.2022, 12:37 01.02.2022, 12:43
İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ocakta yüzde 50,91 seviyesine çıktı.
Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.
İTO Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,18 artış göstermişti.
Ocakta aylık bazda yükseliş ise yüzde 13,78 oldu.
Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan eşya fiyat endeksi ise ocakta yıllık bazda yüzde 53,96 arttı.
Bloomberg HT
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