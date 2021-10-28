Enflasyon rekor kırdı: Yüzde 5,5
Enflasyon verilerini paylaşan İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkede ekim ayı enflasyonunun yüze 5,5'e ulaştığını duyurdu.
Ekonomi Finans 28.10.2021, 17:16 28.10.2021, 17:23
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son 8 aydır yükselişte olan enflasyon ekimde de arttı.
İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile Eylül 1992'den sonra açıklanan en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, eylülde yüzde 4 olmuştu.
Uzmanlar, tüketici fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinin; ham madde, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.
Kaynak: AA
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