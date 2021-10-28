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Enflasyon rekor kırdı: Yüzde 5,5

Enflasyon verilerini paylaşan İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkede ekim ayı enflasyonunun yüze 5,5'e ulaştığını duyurdu.

Ekonomi Finans 28.10.2021, 17:16 28.10.2021, 17:23
Enflasyon rekor kırdı: Yüzde 5,5

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son 8 aydır yükselişte olan enflasyon ekimde de arttı.

İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile Eylül 1992'den sonra açıklanan en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, eylülde yüzde 4 olmuştu.

Uzmanlar, tüketici fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinin; ham madde, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: AA
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#ispanya #enflasyon
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