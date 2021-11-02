Enflasyonda yeni rekor beklentisi

Dünyada pandemi sonrası arz ve tedarik sorununun artması ve kuraklık nedeniyle hem gıda hem emtia hem de enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyona neden oluyor. Neredeyse tüm ülkelerde enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ve çoğu merkez bankası da enflasyon nedeniyle sıkı para politikasına doğru adım atıyor.

Türkiye'de Ekim ayı enflasyon oranı yarın 10.00'da açıklanacak. TÜİK verilerine göre TÜFE, Eylül ayında aylık %1,25 artarak yıllık %19,58 seviyesine yükselmişti. Bu oran Nisan 2019 sonrası en yüksek enflasyon oranı idi. ÜFE ise Ağustos ayında %45,52'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından Eylül ayında %43,96'ya gerilemişti.

Eylül ayında TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun çekirdek TÜFE'nin gösterge olarak alınacağına dair açıklamalarda bulunması ve ardından bankanın Eylül'de 100 baz puan, Ekim'de de 200 baz puan faiz indirimi yapması ile TL, döviz karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi.

Kurda yaşanan yükseliş Ekim ayında hızlandı ve bu yükselişin özellikle ÜFE üzerindeki etkisinin artması bekleniyor. Dolayısıyla Ağustos'ta görülen rekor sonrası yaşanan bir aylık düşüşün Ekim'de yerini yeniden yükselişe bırakması bekleniyor. TÜFE tarafında ise beklenti %20'nin aşılması yönünde ve TCMB'nin baz aldığı çekirdek enflasyonda da %17'nin üzerine çıkılması bekleniyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Perşembe günü yaptığı enflasyon sunumunda bankanın yılsonu tahminini 4,3 puan artırarak %8,4'e çıkardığını belirtti. Küresel taraftaki enflasyonist baskıların yüksek olduğuna ve özellikle eneri maliyetlerinin arttığına dikkat çekilen toplantıda kurun enflasyonda çok sert bir etki yaratmadığı belirtildi.

Petrol fiyatları bu yıl %70 primlendi ve tüm ülkelerde enerji maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Yurt içinde de enerji fiyatlarındaki artış hem akaryakıtta hem de sanayide kullanılan doğalgazda fiyat artışına neden oldu. Bu artışların da enflasyon sepetinde etkili olması bekleniyor.

Dün açıklanan İstanbul enflasyonu son 9 yılın zirvesine çıktı ve %21 seviyesine yaklaştı. Özellikle son ayda gıda fiyatlarındaki artış yüksek oldu. Hükümet, zincir marketlere fahiş fiyat uygulaması kapsamında yüksek oranda ceza kesmişti. Ancak büyük küçük tüm marketlerde fiyat artışları devam ediyor.

TCMB'nin enflasyon raporundaki revizyonu ve kurdaki yükselişin etkisi ile piyasalarda enflasyon fiyatlaması büyük oranda yapıldı, ancak beklenti üzerinde bir sapma ve özellikle ÜFE-TÜFE makasının artması TL'de baskıya neden olabilir. 9,85 rekorundan sonra 9,50'li seviyelerde işlem gören dolar kuru, bugün 9,4760'a gerilemesinin ardından son saatte 9,53'ten işlem görüyor.

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