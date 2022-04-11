"Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor"

Hafta sonu MÜSİAD’ın düzenlediği iftar programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Aralık ayından itibaren her ay düzenli olarak düşeceğini söyledi.

Bakan Nebati’nin konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

"Dükkanlar kapanacak, işler yürümeyecek, çok kötü olacak diye söze başlayanlar bir şeyi unuttular: umutlu, kararlı, azimle ve ne yapacağını bilen bir topluluk ve onların seçtiği bir iktidar vardı. Türkiye küçülecek diyenler eksiden belki pozitife geçer diyorlardı. Çözülmeyecek, her şey çok zor olacak, mahvolduk, dediler. 2020’de %1,8, 2021’de %11 büyüdü. Türkiye yoluna devam etti."

"Savaş geldi patladı, dışsal koşullar, dengeler bozuldu. Dünya buğday bulmakta, çelik bulmakta, mal taşımakta adeta bir dejavu yaşamaya başladı. Böylesine sıkıntılı bir ortamda yine terane başladı, "yandık, öldük, bittik." Bu ülke ne yanar ne biter ne ölür. Bu ülke yoluna devam eder. Ama biz gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz. Zorluklar var, sıkıntılar var, enflasyonu görüyoruz. Mücadelemiz belli, ne yapacağımızı biliyoruz. Tek istediğimiz, şu rahman ayda kol kola girmek, moral vermek, her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi hissetmek ve hissettirmek. Ticaret dönecek, fabrikalar işleyecek, işler devam edecek. Çalışanlarımız işlerine gidecekler. Her zorlukta merak etmeyin kesinlikle bir kolaylık vardır. İnanan bunu bilir. Yeter ki biz işimizi sağlam yapalım. İşimizi yürütelim. Birbirimize inanalım. Bir olalım, beraber olalım. Zorlukların üstesinden gelinceye kadar ortaya koyacağımız azmi enerjiye dönüştürelim ve bu enerjiyle yolumuza yürüyelim."

"21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak dediğimizde ‘Ne diyor ya bunlar?’ diyorlar. Ülkeyi 20 yıldır yöneten, nasıl yönettiğini bilen, ülkenin de nerden nereye geldiğini kanıtlayan bir liderimiz var: Recep Tayyip Erdoğan."

"Küresel krizin ortasındayız. Salgın bitti dedik, tedarikte sorunlar var, fiyatlar yükseliyor ama bir ülke çıktı, bir lider çıktı, Ukrayna ve Rusya ile sorunların giderilmesinde İstanbul’u merkez yaptı, bunu kanıtladı."

"Pazardaki fiyatları biliyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz., ayda yaşamıyoruz. Sokağındayız, pazarındayız, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin içerisindeyiz. Bu milletin gençlerin, kadınların, çocukların, iş dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz ve sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz."

"Enflasyonla ilgili, yaz geliyor. Zaman geçiyor merak etmeyin, kış bitiyor. İşler toparlanıyor. Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor. Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve beraber yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak."

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