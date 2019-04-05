ENSCON’19 Enerji Kongresi gözleri Türkiye'ye çevirecek

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ve uluslararası bilimsel saygınlığı olan Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi (International Congress of Energy, Economy and Security - ENSCON’19) kongresi çok sayıda kurum, kuruluş ve üniversitelerin desteğiyle 6-7 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Kozyatağı’ndaki Hilton Otel’de gerçekleştirilecek. Akademisyen Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ve Doç. Dr. Ayfer Gedikli koordinatörlüğünde düzenlenecek kongrede enerji konusu farklı boyutlarıyla ele alınacak.

Kongrenin, bu yılki teması sürdürülebilir enerji politikaları çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edilirken, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nun moderatörlüğünde yürütülecek olan “Sustainable Energy Policies: Global Trends, Country Cases and Policy Suggestions” isimli açılış panelinde önemli isimler yer alıyor.

Panele, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Montpellier Business School’dan Prof. Dr. Mohammad Shahbaz, American University of Beirut’dan Doç. Dr. Leila Dagher, University of Castilla-La Macha’dan Dr. Daniel Balsalobre Lorent, Leeds Business School’dan Dr. Muhamad Ali Nasir, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Prof. Dr. Elman Nasirov, KKTC UBP Gazimağusa Milletvekili ve Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Sunat Atun deneyimlerini sektörün önde gelen yetkilileriyle ve davetli konuklarla paylaşacak.

Kongrede ayrıca alanında yetkin bilim insanları tarafından hazırlanan 70 civarında bilimsel tebliğ sunulacak. Söz konusu tebliğler, ulusal bir yayınevi tarafından basılarak, kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılacağı kaydedildi. Öte yandan uluslar arası kongrenin detaylarının HYPERLINK "http://www.enscon.org" sitesinden takip edilebileceği bildirildi.