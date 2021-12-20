Erdoğan AGİ için ilgili bakanlarla görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Kabine'nin ana gündemi kurdaki hareketlilik, emekli zammı ve stokçuluk olacak. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile AGİ meselesini görüşecek.

AK Parti kaynaklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla yapacağı görüşmede AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak. Erdoğan bakanlarla bu konuyu görüşüp neler yapılabileceğine ilişkin bilgi alacak.

1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücrette zam pazarlığı geçtiğimiz hafta son bulmuştu. Tarafların uzlaşı ile kalktığı masadan asgari ücretin 4.253 liraya çıkarılması kararı çıkmıştı.

Ayrıca asgari ücretten gelir ve damga vergileri de kaldırılmış ve işveren 450 TL'lik bir yükten kurtarılmıştı. Asgari ücretten vergiler kaldırıldığı için AGİ'de kaldırılmıştı.

Asgari ücretten AGİ kaldırılsa da diğer çalışanlar için AGİ uygulaması devam edecek. 2022 yılında bekar bir işçiye ödenen en düşük AGİ ödemesi 268 liradan 402 liraya çıktı. Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz çalışanın AGİ'si 321 liradan, 481,5 liraya çıktı.